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نتنياهو يعلن موعد اعطاء لقاح كورونا في اسرائيل

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن موعد اعطاء لقاح كورونا في اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل ستبدأ في 27 من الشهر الجاري بحملة التطعيم ضد كورونا وسيتم اعطاء لقاحات بمعدل 60 الف جرعة يوميا.

مع ذلك حذر نتنياهو انه "من الممكن ان نضطر للتشديد على عدد من القيود خلال الايام القادمة- سنناقش هذا في جلسة الحكومة غدا".

واضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مساء اليوم "أطالب كل مواطن في اسرائيل ان يأخذ اللقاح. طالبت أن أكون مثالا يحتذئ به بأن أكون أول من يتلقى اللقاح في اسرائيل، غدا سنجتمع مع رؤساء صناديق المرضى حتى نستعد للحملة الوطنية لاعطاء اللقاحات الى مواطني اسرائيل".

بدوره قال وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين :"الهدف ان كل مواطن يرغب بأخذ اللقاح سيتمكن من ذلك خلال الاشهر القادمة. اللقاحات سنقوم باعطائها عن طريق صناديق المرضى، المستشفيات وجهات أخرى".

واوضح وزير الصحة ان "كل مواطن سيتلقى اللقاح سيحصل على جواز أخضر حتى يتمكن من التحرك بحرية، هكذا سنعيد الاقتصاد الاسرائيلي الى العمل. خلال عدة أشهر سنتمكن من القول أن هذه الازمة باتت وراءنا".

#الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو #اسرائيل #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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