نتنياهو: مستعدون لتطعيم 60 ألف إسرائيلي ضد كورونا يوميا

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بدء تطعيم المواطنين الإسرائيليين ضد فيروس كورونا اعتبارا من 27 ديسمبر.

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وقال نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "سنبدأ تطعيم مواطني دولة إسرائيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 27 ديسمبر. نحن مستعدون لتطعيم 60 ألف مواطن يوميا".

وأضاف: "نرى نهاية الجائحة. هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل".

سنبدأ تطعيم مواطني دولة إسرائيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم ٢٧ ديسمبر. نحن مستعدون لتطعيم ٦٠ الف مواطن يوميا. نرى نهاية الجائحة. هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل! ???????? — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 9, 2020



وكان نتنياهو أعلن بعيد هبوط الطائرة الأولى التي تحمل على متنها لقاحات "فايزر" في مطار بن غوريون الدولي أنه سيكون أول شخص يتلقى هذا التطعيم في دولة إسرائيل