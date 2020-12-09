  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: مستعدون لتطعيم 60 ألف إسرائيلي ضد كورونا يوميا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: مستعدون لتطعيم 60 ألف إسرائيلي ضد كورونا يوميا



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بدء تطعيم المواطنين الإسرائيليين ضد فيروس كورونا اعتبارا من 27 ديسمبر.

"
وقال نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "سنبدأ تطعيم مواطني دولة إسرائيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 27 ديسمبر. نحن مستعدون لتطعيم 60 ألف مواطن يوميا".

وأضاف: "نرى نهاية الجائحة. هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل".

سنبدأ تطعيم مواطني دولة إسرائيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم ٢٧ ديسمبر. نحن مستعدون لتطعيم ٦٠ الف مواطن يوميا. نرى نهاية الجائحة. هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل! ????????

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 9, 2020


وكان نتنياهو أعلن بعيد هبوط الطائرة الأولى التي تحمل على متنها لقاحات "فايزر" في مطار بن غوريون الدولي أنه سيكون أول شخص يتلقى هذا التطعيم في دولة إسرائيل

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #فيروس كورونا #الولايات المتحدة الأمريكية #تغريدة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

جريمة بشعة تهز مرج الحمام في الأردن .. حطموا وجهه بالبلطة (شاهد)

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 29 التاسعة والعشرون قبل الأخيرة

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

الوفد الامني المصري يغادر غزة.. وحماس تكشف تفاصيل الملفات الأربعة التي بحثتها معه

الأخبار الرئيسية

تركي

رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق ينشر صورة له مع تركي الفيصل في مؤتمر المنامة

حماس

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الامني المصري في قطاع غزة

الرئيس يقبل استقالة عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي

حماس

حماس تعلق على استقالة عشراوي من "تنفيذية المنظمة": قيادة حركة فتح لا تؤمن بالشراكة..!

نبهان

غزة: وفاة شاب (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"