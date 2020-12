كريستيانو رونالدو يفتقد المشجعين في الملاعب ..تغريدة

قال كريستيانو رونالد في تغريدة على موقع تويتر : نفتقد جميع المشجعين في الملاعب ونأمل أن تتغير الأمور قريبًا جدًا ... لكن حتى ذلك الحين ، يجب أن يستمر العرض!

وأمس تغلب يوفنتوس الايطالي علي نادي برشلونة الاسباني بثلاثة أهداف نظيفة وكان من نصيب كريستيانو هدفين من ركلة جزاء .

وخطف النجمان، رونالدو وميسي، الأضواء في المباراة، لكن البرتغالي برز بشكل أكبر بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، وبهذا الفوز تأهل يوفنتوس إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السابعة، تاركا المرتبة الثانية لبرشلونة.

We all miss the supporters in the stadiums and hopefully things will change very soon... But until then, the show must go on!???? pic.twitter.com/ppLEVWFcmJ