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الرجوب يحمل رسالة من "أبو مازن" لرئيس العراق

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يحمل رسالة من "أبو مازن" لرئيس العراق



رام الله /سما/

وصل، مساء اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب دولة العراق، في زيارة تستغرق يومين، بناء على دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

ويحمل الرجوب رسالتين من الرئيس محمود عباس، لرئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتسليمهما الرسالتين خلال لقائهما غدا الخميس.

وسيجتمع اللواء الرجوب غدا مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال.

وكان مجلس النواب العراقي أقر تعديلا قانونيا على قانون الأجانب بالقراءة الأولى، ساوى بموجبه بين الفلسطيني المقيم لمدة عشر سنوات في العراق وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب حفاظا على حق عودة الفلسطيني لبلاده.

#جبريل الرجوب #العراق #الرئيس عباس #الرئيس العراقي #برهم صالح

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