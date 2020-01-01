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النيابة والمرور بغزة تؤكدان على تفعيل التعامل الإلكتروني

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة والمرور بغزة تؤكدان على تفعيل التعامل الإلكتروني



غزة /سما/

أكدت النيابة العامة وشرطة المرور في قطاع غزة، الأربعاء، على تفعيل الربط الإلكتروني بينهما بهدف تسهيل معاملات الأهالي خلال الفترة القادمة.

جرى ذلك خلال اجتماع عقد بين رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ووكيل نيابة مرور غزة سعيد البربار، ومدير مكتب تحقيقات الحوادث المقدم مصطفى الشاعر.

وركز "مراد" على ضرورة متابعة الإجراءات المتعلقة بحفظ المستندات وقضايا الحوادث المرورية، ودقة وتوحيد مصدر المعلومة، وتسهيل خدمات المواطنين وسرعة متابعة قضاياهم؛ بما يحقق عدالة الإجراء.

وشدد المجتمعون على تضافر الجهود للحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الملاحقة القضائية لمرتكبي الحوادث والمستهترين بأرواح المواطنين والذين تسببوا بوقوع ضحايا.

وطالبوا بتكثيف التوعية الدائمة والمتواصلة حول خطورة الجرائم المرورية، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية؛ بما يحقق المصلحة العامة.

#غزة #شرطة المرور #النيابة العامة

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