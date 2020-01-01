شاهد:محمد صلاح يسجل هدف عالمي على ميتييلاند الدنماركي

سما

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ميتييلاند الدنماركي في بداية المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاجأ "الفرعون" صلاح أصحاب الأرض بهدف سريع سجله بعد مرور 55 ثانية فقط من صفارة بداية اللقاء الجاري على ملعب "MCH Arena" بمدينة هيرنينغ الدنماركية.



وأحرز محمد صلاح بذلك أسرع هدف في مسيرته الاحترافية، وأسرع هدف لفريق ليفربول في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي "للريدز" أيضا على الصعيد الأوروبي برصيد 22 هدفا متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.



واحتاج صلاح لـ39 مباراة فقط ليصبح هداف "الريدز" التاريخي بالبطولة، بينما سجل جيرارد أهدافه الـ21 خلال 73 مباراة.

كما حطم صلاح رقما تاريخيا آخرا، وهو أنه سجل أسرع هدف لليفربول في المسابقة عبر التاريخ، بعد تسجيله الهدف في الثانية 55 من انطلاق المباراة.

يذكر أن أسرع هدف في تاريخ البطولة سجله الهولندي روي ماكاي لمصلحة بايرن ميونيخ الألماني، في مرمى ريال مدريد الإسباني، بعد 10 ثوان فقط، في موسم 2006-2007.