كندا توافق على لقاح فايزر وبيوتنيك

وكالات

وافقت وزارة الصحة الكندية اليوم الأربعاء على لقاح COVID-19 من شركتي Pfizer Inc وBioNTech SE، مما يمهد الطريق لتسليم الجرعات لتوزيعها على أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة الكندية إن لقاح Pfizer Inc وBioNTech SE "آمن وفعال وذو نوعية جيدة".

ويأتي أول ضوء أخضر للقاح فيروس كورونا في البلاد بموجب نظام أوامر مؤقت جديد يسمح بالموافقة السريعة المشابهة جدا لتراخيص استخدام الطوارئ الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 429,035 بينما بلغ عدد الوفيات 12,867 وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.