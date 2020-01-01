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كندا توافق على لقاح فايزر وبيوتنيك

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كندا توافق على لقاح فايزر وبيوتنيك



وكالات

وافقت وزارة الصحة الكندية اليوم الأربعاء على لقاح COVID-19 من شركتي Pfizer Inc وBioNTech SE، مما يمهد الطريق لتسليم الجرعات لتوزيعها على أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة الكندية إن لقاح Pfizer Inc وBioNTech SE "آمن وفعال وذو نوعية جيدة".

ويأتي أول ضوء أخضر للقاح فيروس كورونا في البلاد بموجب نظام أوامر مؤقت جديد يسمح بالموافقة السريعة المشابهة جدا لتراخيص استخدام الطوارئ الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 429,035 بينما بلغ عدد الوفيات 12,867 وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

#وزارة الصحة الكندية #لقاح فايزر وبيوتنيك #لقاح فيروس كورونا #لقاح كورونا

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