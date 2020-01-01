الدفع بتعزيزات امنية - المئات يحتشدون في الخليل لليوم الثاني على التوالي رفضا لإغلاق

الخليل /سما/

لليوم الثاني على التوالي احتشد المئات من التجار والمواطنين، في منطقة دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، لمطالبة الحكومة بالعدول عن قرار اغلاق محافظة الخليل، سبعة أيام.

وانطلقت مسيرة للشاحنات في شارع عين سارة، تزامنا مع الاعتصام.

وقال رئيس لجنة تجار الخليل يوسف ابو عيشة خلال كلمة له:" اننا مع قرارات الحكومة ولن نسمح بأن تمس هيبتها، وعليها ان تلبي مطالبنا وتلغي قرار الإغلاق".

وكان المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم و وزيرة الصحة قد أكدا خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في رام الله، على أن قرار الإغلاق مستمر.

ودعا محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، أهالي وسكان الخليل، الالتزام بالاغلاق الذي سيبدأ مساء غد الخميس.

في غضون ذلك، دفعت قوى الأمن بتعزيزات أمنية الى الخليل، لتطبيق قرار الاغلاق.

وبحسب مصادر أمنية، فقد وصلت قوة من الأمن الى مقر المقاطعة، مساء اليوم، وسيكتمل وصول بقية القوة يوم غد الخميس.