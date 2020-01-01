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8 نصائح لمنع اكتساب الوزن المفقود مجددا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 نصائح لمنع اكتساب الوزن المفقود مجددا



وكالات

بعد جهد وعناء ينجح الكثيرون في خسارة جزء من وزنهم، ولكن المشكلة التي تقف في طريقهم فيما بعد هو كيفية منع اكتساب هذا الوزن مرة أخرى.

لمواجهة هذه المشكلة نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية نورهان ناصر، ثماني نصائح للوقاية من اكتساب الوزن مجددا.


وجاءت النصائح كالتالي:

  • الالتزام اليومي بنصف ساعة من التمارين الرياضية.
  • تناول وجبات تحتوي على كميات مناسبة من البروتين، لأن البروتين يعطي شعورا بالشبع لفترة أطول.
  • الحصول على قسط منتظم من النوم لا يقل عن ثماني ساعات يوميا دون أرق.
  • تجنب التوتر قدر المستطاع، نظرا لأن التوتر يساعد بشكل كبير في زيادة الشهية.
  • ينصح بتناول الخضار بكثرة لكونه غنيا بالألياف، واحتوائه سعرات حرارية أقل الأمر الذي يساعد في الشعور بالشبع.
  • ينبغي الالتزام بمفهوم الأكل بوعي (Mindful Eating)  من خلال استيعاب الإشارات الصادرة عن البدن المتعلقة بوقت الجوع والشبع.
  • تخصيص أجندة للطعام اليومي  (Food Diary) تكتب فيها ما تتناوله خلال اليوم حتى تكون على دراية واضحة بما تتناوله على مدار اليوم، لاسيما أن البعض يتناول بعض الأطعمة دون أن يعي ما يأكله وذلك لانشغاله بأمور أخرى.
#تخفيف الوزن #خسارة الوزن #منع اكتساب الوزن #الوزن الزائد

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