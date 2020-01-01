8 نصائح لمنع اكتساب الوزن المفقود مجددا

وكالات

بعد جهد وعناء ينجح الكثيرون في خسارة جزء من وزنهم، ولكن المشكلة التي تقف في طريقهم فيما بعد هو كيفية منع اكتساب هذا الوزن مرة أخرى.

لمواجهة هذه المشكلة نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية نورهان ناصر، ثماني نصائح للوقاية من اكتساب الوزن مجددا.



وجاءت النصائح كالتالي: