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عمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول للإقامة لمدة 10 أيام

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول للإقامة لمدة 10 أيام



مسقط/سما/

قالت الشرطة العمانية، اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان ستعفي رعايا 103 دول من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام في خطوة لدعم السياحة والاقتصاد.

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على "تويتر"، إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.


 

"تعلن شرطة عمان عن إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة".
وكانت سلطنة عمان قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت عمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.

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