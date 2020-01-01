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الخارجية: حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في أميركا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في أميركا



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في أميركا لهذا اليوم الأربعاء، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا  حول العالم إلى 324  والإصابات إلى 8036 إصابة.

وحسب فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، وفق تقرير الخارجية، فإنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن خالد عوات (22) عاما، والمواطن روكي عبد الغفور حسن، ليرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة الى 96 حالة.

 كما أشار الفريق إلى تسجيل 35 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ونيوجيرسي وأوهايو، ليرتفع عدد الاصابات الى 5113 إصابة.

إلى ذلك أفاد الفريق المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة، صباح اليوم الأربعاء، من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال  الى كل من شيكاغو، واسطنبول ودبي، للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم، وكان السفير احمد الديك في وداعهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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