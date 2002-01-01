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ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 دخل ثلاثة أسرى، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وأفاد مصادر مختصة بشؤون الأسرى، بأن الأسير زيد إبراهيم أحمد بسيسي (43 عاماً)، من بلدة رامين بمحافظة طولكرم، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 09 /12 /2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 55 عاماً، ويقبع حاليًا في سجن رامون، وله شقيق آخر في الأسر وهو الأسير أحمد المحكوم بالسجن (25) عامًا، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

كما دخل الأسير محمد كامل خليل عمران (47 عاماً)، من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 09

/12 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي، والتخطيط لعملية "وادي النصارى" والمعروفة (زقاق الموت) والتي أدت إلى مقتل (13) جندياً، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

كما دخل الأسير أحمد رشاد الزين السكني (38 عاماً)، من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، عامه الــ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 09 /12 /2002، وهو محكوم بالسجن 27 عاماً، بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

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