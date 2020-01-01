شاهد : سبب وفاة الدكتور نبيل فاروق وآخر ما كتبه على تويتر

القاهرة / سما

كشفت مصادر عائلية، يوم الأربعاء 9 ديسمبر / كانون أول 2020، عن وفاة الدكتور نبيل فاروق الكاتب الروائي المصري المشهور بالكتابات الفريدة في مجال الخيال العلمي والأدب البوليسي.

وأفادت المصادر بأن سبب وفاة الكاتب نبيل فاروق عن عمر ناهز 65 عاما جاء إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها مساء اليوم، لافتة إلى أنه سيتم تشييعه ودفن جثمانه غدا من مسجد طلعت مصطفى.

ونعى مئات الكتاب والمسؤولين والمشاهير، الكاتب الراحل نبيل فاروق، إذ كتب المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية : "وداعا د. نبيل فاروق أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية والخيال العلمي".

وأضاف المستشار آل شيخ : "جمعتني بالدكتور فاروق صداقه وتناقشنا كثيراً واهداني روايته الاخيره التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به، رحمه الله". وفق ما كتب على فيسبوك.

وتقام صلاة الجنازة على نبيل فاروق عقب صلاة الظهر غدا بمسجد طلعت مصطفى بالرحاية قبل مواراته الثرى في مدافن أسرته بالإسماعيلية، فيما لم توضح العائلة تفاصيل قبول التعازي والمواساة.





وكان آخر ظهور للدكتور فاروق بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، إذ كتب على تويتر : "لم أعد أدرى حقاً أنحن دولة قانون أم دولة سوشيال ميديا ؟!، فجمهور السوشيال مديا يبدو لى اليوم أشبه بجمهور الكوليزيوم فى روما القديمة".

وأوضح نبيل فاروق أن "هذا الجمهور يتزاحم ويتهافت لمشاهدة مصارعين يريق بعضهم دماء البعض الآخر ويهللون كلما أريقت دماء أكثر !!! ترى إلى أين يقودنا هذا ؟!.. إلى أين ؟!.". حسب ما كتب في آخر تغريده له.



