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أحكام وتمديد وتأجيل وإفراجات بحق العديد من الأسرى

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديد وتأجيل وإفراجات بحق العديد من الأسرى



رام الله / سما /

 أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الأربعاء، أحكاماً بحق أسرى، فيما أجلت محاكمة أسرى آخرين.

وحكمت محكمة الاحتلال العسكرية على الأسير نبيل تيسير زياد من جنين بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً وغرامة 2000 شيكل.

كما حكمت على الأسير المقدسي منير داري من بلدة العيسوية بالقدس، بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، فيما حولت الأسير المقدسي رشيد الرشق إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، حيث كان من المقرر الإفراج عنه اليوم الخميس بعد قضاء حكمه البالغ 10 أشهر.

وأجلت المحكمة محاكمة الأسير أحمد مروان فقهاء من عنبتا، حتى تاريخ 16 /2 /2021، ومحاكمة الأسير محمد سليم عبدالدايم من طولكرم حتى تاريخ 3 /2 /2021، ومحاكمة الأسير محمد أبو تايه من القدس، حتى تاريخ 30 /12 /2020، ومحاكمة الأسير محمد شادي جرار من مدينة جنين، للمرة الـــ22 على التوالي كما أجلت محاكمة ثلاثة أسرى من القدس حتى الثالث كانون الثاني من العام القادم، وهم؛ منصور عباسي، وأحمد أبوخلف، وأمير فروخ.

وافرجت قوات الاحتلال عن الأسير محمد الكسواني من بلدة العيساوية شرق القدس بعد اعتقالٍ دام 16 شهرًا، والأسير عبد الحميد يحيى عياش من بلدة بدو شمال غرب القدس، بعد اعتقالٍ دام 22 شهراً، والأسير بسام الحج محمد من بيت فوريك بعد قضاء 3 سنوات في الأسر، بينما لا يزال نجله "محمود" معتقلاً ويقضى حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات.

#محكمة الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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