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44 وفاة و3088 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
44 وفاة و3088 إصابة جديدة بكورونا في الأردن



عمان /سما/

سُجلت 44 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و3088 إصابة جديدة في الأردن؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 250,219 إصابة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الأربعاء.


وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى (250,219) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (44,955) حالة.

– سُجّلت (44) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3206) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (163) حالة، فيما غادرت (160) حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1378) حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5000) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (202,058) حالة.

ودعت وزارة الصحة الأردنية الجميع إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من (20) شخصا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.

#الاردن #فيروس كورونا

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