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جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً بشأن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً بشأن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول



غزة / سما /

أصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الامتحانات النهائية للفصل الدراس الأول.

وستكون وفق البيان، جميع الامتحانات النهائية لطلبة البكالوريوس إلكترونية وعلى منصة الموودلووفقاً للآلية التي تم إتباعها للامتحانات النصفية، فيما تبدأ الامتحانات المكتبية والمعتذرين اعتباراً من 2020/12/20.

وفيما يلي نص بيان جامعة الازهر كما وصل سما الاخبارية:

بخصوص الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2020-2021 في جامعة الأزهر-غزة.

استعرض المجلس الأكاديمي في جلسته رقم 2020/10 بتاريخ 2020/12/07 الاستعدادات للإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2021/2020، وعلى ضوء استمرار المحاضرات إلكترونيا لطلبة الجامعة وتوقف التعليم الوجاهي لطلبة المستوى الأول في الجامعة بسبب تفشي وباء (كورونا) وبعد الإطلاع على التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الأول 2021/2020 والاستعداد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2021/2020، وبعد المناقشة فقد تم الاتفاق على الآتي: 

1- تكون جميع الامتحانات النهائية لطلبة البكالوريوس إلكترونية وعلى منصة الموودلووفقاً للآلية التي تم إتباعها للامتحانات النصفية. 

2- تبدأ الإمتحانات المكتبية والمعتذرين اعتباراً من 2020/12/20. 

3- انتهاء التدريس وإدراج المحاضرات والتكليفات على الموودل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2020/12/24. 

4- تبدأ إمتحانات متطلبات الجامعة (عدا القرآن الكريم) اعتباراً من الأحد 2021/1/3 وحتى الأربعاء 2021/1/6، ويتم وضع جداول افتراضية للإمتحانات. 

5- تبدأ امتحانات متطلبات الكلية/ التخصص اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/1/10 وحتى يوم الخميس الموافق 2021/1/21 وتقوم الكليات بوضع جداول افتراضية للامتحانات مع التأكيد على عدم إدراج امتحانات أيام الجمعة والأعياد الرسمية. 

6- تؤجل امتحانات القرآن الكريم لما بعد انتهاء الامتحانات النهائية للجامعة ووفقا للوضع الصحي في قطاع غزة. 

7- تبدأ الإجازة ما بين الفصلين للعام الجامعي 2021/2020 اعتبارا من يوم الأحد 24/1/2020 وحتى يوم الخميس 2021/2/4.
 

#غزة #جامعة الازهر #الامتحانات النهائية #الطلبة الفلسطينيين

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