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إسرائيل: تدشين مشروع "بريشيت 2" لإطلاق مركبة فضاء إلى القمر

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: تدشين مشروع "بريشيت 2" لإطلاق مركبة فضاء إلى القمر



القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه تم اليوم الأربعاء، تدشين مشروع يحمل اسم "بريشيت 2"  لإطلاق مركبة فضاء غير مأهولة من صنع إسرائيلي، إلى الفضاء الخارجي في مهمة الهبوط على القمر.

وفي حفل أقيم في القدس المحتلةن أعلنت جمعية space.il "سبيس أي ايل"، انه سيتم بعد حوالي ثلاث سنوات إطلاق هذه المركبة الفضائية، هي عبارة عن واحدة رئيسية واخريين صغيرتين. 

وقالت: إنه بعد اقتراب المركبة الرئيسية إلى القمر سيتم إطلاق المركبتين الصغيرتين إلى الكوكب في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة لتقوم كل منهما ببحوث علمية.

وأضافت "سبيس أي ايل" ان المركبة الفضائية الرئيسية ستبقى في الفضاء الخارجي وستقوم بدوران حول القمر لعدة سنوات وتستخدم لاجراء بحوث علمية.

وتشارك في هذا المشروع وزارة العلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء الإسرائيلية. يذكر انه تم تدشين هذا المشروع بعد مرور حوالي عام ونصف عام على تحطم المركبة "بريشيت" واحد على القمر.
 

#اسرائيل #مركبة فضاء #سطح القمر

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