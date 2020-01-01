تفاصيل اجتماع مفوض "أونروا" فيليب لازاريني مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي

رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

وأطلع المفوض العام، وفق بيان للخارجية، المالكي على مستجدات الأزمة المالية الكارثية التي تواجهها الوكالة، والسيناريوهات المحتملة في حال عدم تغطية العجز الحالي في موازنة الوكالة، والجهود التي يقومون بها لحشد الدعم المالي للموازنة للحيلولة دون انهيار الوكالة، أو ايقاف خدماتها من تعليم وصحة ومساعدات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية والمغتربين اهمية الحفاظ على منظمة الاونروا، وواجبات المجتمع الدولي تجاه ذلك، كما شدد على مواصلة الجهود الدبلوماسية لدى الدول الصديقة والداعمة للوكالة لحثها على تأمين احتياجاتها، وتغطية العجز حتى نهاية العام الجاري، وتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الوكالة.