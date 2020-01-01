السفير دبور يناقش مع سفير النمسا ومدير "الأونروا" في لبنان الأوضاع في المخيمات

بيروت /سما/

بحث سفير دولة فلسطين أشرف دبور، مع سفير النمسا لدى لبنان رينيه امري ، اليوم الأربعاء، الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، وما تعانيه من ظروف حياتية ومعيشية صعبة، والأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وطرح السفير دبور على السفير امري، مشروع برنامج الدعم الدراسي التابع للأونروا، وقد وعد الأخير ببذل جهد في هذا المجال.

وفي السياق، ناقش دبور مع مدير شؤون وكالة "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، ومشروع برنامج الدعم الدراسي التابع للوكالة والوضع الصحي في المخيمات.