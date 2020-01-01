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أبو يوسف: عقد المؤتمر العام لذوي الإعاقة سيكون في كانون الثاني المقبل

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو يوسف: عقد المؤتمر العام لذوي الإعاقة سيكون في كانون الثاني المقبل



رام الله / سما /

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن المؤتمر العام لذوي الإعاقة في فلسطين سيعقد خلال كانون ثاني/ يناير المقبل كحد أقصى، برعاية الرئيس محمود عباس، وسيتم الاتفاق على آلية تضمن تطوير وضع الاتحاد العام، وأمانته العامة.

جاء ذلك، خلال اجتماع، عقد بمقر المنظمة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن مفوضية المنظمات الشعبية لحركة "فتح"، وأعضاء الأمانة العام التأسيسية للاتحاد العام لذوي الإعاقة.

وأعلن أبو يوسف أن المقر المؤقت للاتحاد العام لذوي الاعاقة، سيكون مقر الاتحادات الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير لإضفاء الشرعية عليه، ولتذليل العقبات التي تواجه عمله.

وقال سنعمل بكل جهد لتلبية احتياجات الاتحاد، أسوة بالاتحادات الأخرى، وليكون ممثلا لكل ذوي الإعاقة في الوطن والخارج.

واستعرض ما تم إنجازه خلال الـ3 أعوام الماضية، من أجل استقرار الاتحاد، سواء على صعيد الانتخابات أو توفير التأمينات الصحية في جميع الفروع سواء بالضفة أو غزة، للحفاظ على ديمومته.

وشدد أبو يوسف على أن المؤتمر يعتبر محطة هامة من أجل دعم ذوي الاعاقة في فلسطين، والوقوف على احتياجاتهم.

من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ابراهيم المصري، ممثلا عن مفوضية المنظمات الشعبية، إن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة في فلسطين هم من المناضلين، وشاركوا في معارك نضالية، ويجب وضع قضاياهم على سلم الأولوية، وتوحيد الموقف ليحقق الاتحاد مصالحهم.

واعتبر أن نقل الاتحاد من جمعية الى جسم من أجسام منظمة التحرير يؤكد أنه جزء أساسي وشريك في المنظمة، وقاعدة من قواعدها، ما يعزز دوره كإطار فلسطيني وطني عام وشامل.

بدوره، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن والشتات، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بيان طبيب، "نتجه لعقد المؤتمر موحدين ومتجاوزين الخلافات، وسنخرج بقيادة اتحاد تأخذنا الى بر الأمان".

بدوره، أكد أمين سر الاتحاد العام لذوي الإعاقة مجدي مرعي، عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في النظام الأساسي الخاص بالاتحاد الذي تم إقراره عام 2010، إلا من خلال المؤتمر العام.

وقال إن هناك رؤية لتعديل مسودة النظام الخاص بذوي الإعاقة من أجل إعادة النظر فيها، بما يتواءم مع مصالحنا وتوجهات منظمة التحرير.

#واصل ابو يوسف #منظمة التحرير #ذوي الإعاقة

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