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الحريري يقدم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عون

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري يقدم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عون



بيروت/سما/

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه قدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون مساء اليوم الأربعاء.

الحريري يقدم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عونمصادر: الحريري سيقدم لعون تشكيلة من 18 وزيرا بعد مؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني
وقال الحريري: "الأجواء إيجابية وسألتقي الرئيس عون مجددا".

وأضاف: "عون سيدرس التشكيلة والأمل كبير بتشكيل الحكومة قريبا، لقد تقدمت بتشكيلة كاملة تتألف من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي".

وكشفت مصادر سياسية، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قرر أن يتقدم للرئيس ميشال عون، بصيغة وزارية تضم 18 وزيرا فور اختتام المؤتمر الدولي لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين.

يذكر أن الحريري كلف بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، بعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائبا، من أصل 120 نائبا، وجاء التكليف بعد نحو عام من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.

ويشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع، وارتفاع نسبة الفقر، والبطالة، وشك اللبنانيين في الطبقة السياسية.

#سعد الحريري #ميشال عون #تشكيل حكومة #سعد الحريري و ميشال عون

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