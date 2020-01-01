الحكومة الفنلندية تقدم 2 مليون يورو دعما اضافيا للأونروا

رام الله / سما /

اجتمعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. أمل جادو الشكعة مع ممثل جمهورية فنلندا في فلسطين سعادة السفيرة بايفي بيلتوكوسكي اليوم الأربعاء.

وأشادت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين بالعلاقة الفنلندية الفلسطينية والتعاون الفلسطيني الفنلندي الثنائي. أكدت السفيرة بيلتوكوسكي على التزام حكومتها بتقديم الدعم للحكومة الفلسطينية والاونروا ضمن إطار الخطة الاستراتيجية التطويرية والتنموية الفنلندية في فلسطي.

وفي سياق أخر استعرضت السفيرة جادو شكعة انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الانسان والقوانين الدولية والتوسع المخيف للمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين كنوع من فرض خطة الضم كحقيقة على الأرض.

بدورها اكدت السفيرة بيلتوكوسكي على رفض الحكومة الفنلندية لهذه الانتهاكات ولسياسة الضم الإسرائيلية.

هذا وشارك في الاجتماع من الجانب الفنلندي رئيسة البعثة الفنلندية في فلسطين السيدة ايلينا الورانتا، ومسؤولة ملف فلسطين الفنلندية السيدة صوفي لاكسو. ومن الجانب الفلسطيني شارك كل من مسؤول دائرة أوروبا الغربية المستشار إيهاب الطري والسيدة جمانة جبر مسؤولة ملف جمهورية فنلندا.