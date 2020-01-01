"خبراء أمنيون": "نافذة الرد" الإيراني تضيق وإسرائيل تفعّل بروتوكولات أمنية في أوروبا والخليج

وكالات

قال مسؤولون وخبراء أمنيون إسرائيليون وأوروبيون إن المسؤولين في الخليج وأوروبا يستعدون لهجمات إيرانية وشيكة على مواقع إسرائيلية أو يهودية انتقاما لاغتيال عالمها النووي.



وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" فإن الهجمات التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، وأبو محمد المصري القيادي في القاعدة والعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أثارت غضب المتشددين في النظام الإيراني الذين طالبوا بالانتقام الفوري من أهداف أمريكية أو إسرائيلية.

تأتي هذه الدعوات على الرغم من مخاوف واسعة النطاق من أن أي عمل انتقامي من قبل إيران قد يؤدي إلى عمل عسكري أوسع قبل أن يتولى الديمقراطي جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير.

ونقل الموقع عن مسؤولين استخباراتيين من إسرائيل وأوروبا قولهم إنه منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، اتبعت إيران عموما سياسة "الصبر الاستراتيجي" ردا على استفزازات من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وتتضمن هذه الاستراتيجية الحد من الردود على العمليات الإقليمية أو التكتيكية، مثلا الانتقام الإيراني بعد مقتل سليماني: صواريخ باليستية استهدفت المنشآت الأمريكية في العراق، وتسببت بأضرار وخسائر محدودة.

وقال دبلوماسي أوروبي شارك في المحادثات النووية الأصلية إن المواجهة العسكرية قد "تجعل من الصعب على الإدارات الأمريكية المستقبلية العودة إلى الاتفاق النووي".

لكن الدبلوماسي قال الآن "لدى إيران سياستان متعارضتان: الصبر في الرد على الاستفزازات الإسرائيلية، وكذلك الحاجة القومية لإظهار القدرة على ردع مثل هذه الهجمات".

وعندما سئل عن توقعاته بشأن توقيت الرد الإيراني، قال الدبلوماسي الأوروبي: "أتوقع أن تكون نافذة الرد في الأسابيع المقبلة".

"إذا ضربوا هدفا أو مسؤولا إسرائيليا في مكان ما بينما انتباه الولايات المتحدة مشتت بسبب انتقال السلطة والعطلات، فلن أشعر بالصدمة. لكنني أعتقد أن الفرص تتضاءل كل يوم مع اقتراب رئاسة بايدن".

وبدأت أجهزة المخابرات الإسرائيلية في تحذير مواطنيها وتفعيل بروتوكولات أمنية متعددة، حسبما قال مسؤول إسرائيلي سابق لـ Insider.

في سياق التهديدات، أشار المسؤول إلى حدود إسرائيل مع لبنان.

وأضاف أن "التحذيرات الرئيسية موجهة إلى المنشآت الدبلوماسية والثقافية والسياحية في دول حول إفريقيا وآسيا تحظى بشعبية لدى السياح الإسرائيليين".

وقال: "في الخليج، يمكنهم فعل الكثير، وهو وقت حاسم سياسيا للعلاقات الإسرائيلية الخليجية."

ويبدو أن التدفق الأخير للدبلوماسيين ورجال الأعمال الإسرائيليين إلى دول الخليج مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة يعتبر أهدافا رئيسية لإيران. وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، حثت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها على تجنب السفر إلى تلك الدول الأسبوع الماضي، مستشهدة بتهديدات بشن هجمات إيرانية وشيكة.

ووفقا لشبكة CNN، ستسحب الولايات المتحدة أيضا مؤقتا بعض موظفي السفارة الأمريكية في بغداد، خوفا من هجوم إيراني في الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني.

وقال مسؤول في شرطة عاصمة أوروبية - طلب عدم الكشف عن هويته لـ Insider إن المنشآت الإسرائيلية أو مراكز الجالية اليهودية تخضع لمراقبة أمنية إضافية".

وقال المسؤول في الشرطة "نشهد الكثير من النشاط في مواقع اسرائيلية أو يهودية". "من وجهة نظر سياسية، يعتقد أن الإيرانيين لن يستهدفوا مواقع في أوروبا الغربية خوفا من إهانة مؤيدي استئناف الاتفاق النووي. ولكن هناك المزيد من النشاط الأمني ​​من قبل الإسرائيليين، ويبدو أن هناك زيادة في مراقبة المنشآت الإسرائيلية التي نعتقد أنها مرتبطة بإيران أو "حزب الله".