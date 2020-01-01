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بلومبيرغ: قاض أمريكي يأمر"CIA" بتسليم تسجيل لعملية قتل خاشقجي

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلومبيرغ: قاض أمريكي يأمر"CIA" بتسليم تسجيل لعملية قتل خاشقجي



وكالات

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك، بول إنجلماير، أمر وكالات الاستخبارات الأمريكية بتسليم تسجيل لعملية قتل جمال خاشقجي.


ووصفت الوكالة الصحفي السعودي بأنه أمر معارض وكاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، مشيرة إلى أن الحكم قضى أيضا بتسليم تقرير وكالة المخابرات المركزية عن عملية القتل.

وأفيد في هذا الصدد بأن القاضي الأمريكي ألزم الحكومة بإصدار "فهرس فون"، حيث يجري إدراج وتصنف "كل سجل محجوب"، رافضا ادعاء الحكومة بأنها لا تستطيع إلا الإقرار بأنها "تحوز على بعض المستندات"، وفقا لمتطلبات قانون حرية المعلومات.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن الحكم لا يشترط نشر التسجيل والتقرير على الملأ.

ونقل عن لسان القاضي إنجلماير تأكيده أن الرئيس دونالد ترامب أقر خلال مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" في نوفمبر 2018 بأن الولايات المتحدة تمتلك تسجيلا لعملية القتل، وقال القاضي بهذا الشأن: "اعترف الرئيس حرفيا بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية قد راجعت التسجيل وأن الحكومة تمتلكه".

وقال إنجلماير إن ترامب ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل أشارا علانية إلى مواد مكتوبة مرتبطة بتحقيق الوكالة، ما يعني ضرورة وصف كلا العنصرين في فهرس فون.

#وكالة بلومبيرغ #نيويورك #سي آي إيه #الاستخبارات الامريكية #جمال خاشقجي #واشنطن بوست #فوكس نيوز

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