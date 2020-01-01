الكرملين: "سبوتنيك V" لقاح آمن وفعال جدا وسيلعب بالضبط دورا هاما جدا في محاربة الجائحة

موسكو/سما/

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن نتائج الاختبارات والفحوصات تظهر أن "سبوتنيك V" لقاح فعال وآمن جدا ويستطيع أن يلعب وسيلعب بالضبط دورا هاما جدا في محاربة الجائحة".

تصريح بيسكوف جاء تعليقا على سؤال حول أنباء عن عزوف تركيا عن شراء اللقاح المذكور.

ونقل موقع Haberturk الأربعاء عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله إن اللقاح الروسي أصبح خارج دائرة اهتمامات أنقرة بسبب عجز موسكو عن ضمان تطابقه مع معايير "الممارسة المخبرية الجيدة" الدولية (GLP).

من جانبه، قال مصدر في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في حديث لوكالة "تاس" الرسمية أن المفاوضات بشأن إمكانية تصدير "سبوتنيك V" إلى تركيا لا تزال متواصلة، ونفى صحة الاقتباسات المنسوبة إلى الوزير الترك