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مديرية تنمية جنين تسلم معدات زراعية لـ15 مزارعا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرية تنمية جنين تسلم معدات زراعية لـ15 مزارعا



جنين /سما/

 سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، اليوم، معدات زراعية مختلفة لـ 15 مشروع تمكين، بدعم من برنامج الغذاء العالمي وتنفيذ مؤسسة أريج، وذلك بحضور باحثة التمكين في المديرية رجوى عابد، ومؤسسة أريج المهندس خير الله أبو معلا، والمهندس حارث نعيرات، وعن وزارة الزراعة المهندس جواد زكارنة

وقال مدير المديرية رائد نزال، إن هذا الاستهداف الاستكمالي يندرج في إطار التدخلات لمساعدة الأسر الفقيرة لتمكينها وتعزيز صمودها على أرضها، وأن المديرية سوف تتابع هذه المشاريع وتعمل على تسهيل أية عقبات قد تواجهها.

ومن جانبها، أشارت عابد، الى أن المشاريع استهدفت قرى دير أبو ضعيف، وعرانة، والجلمة.

وعلى صعيد اخر، نفذت مديرية التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشرطة نشاطاً توعوياً في جنين، ضمن حملة التوعية المستمرة للتأكد من إتباع التعليمات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

وقام مركز الشرطة المتنقل والتفويض السياسي في شرطة المحافظة وممثلين عن مديرية التنمية الاجتماعية بزيارةً إلى مركز الإرادة للعلاج الطبيعي والتأهيل في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وتم خلال الزيارة لقاء عدد من الأشخاص ذوي الاعاقة والحديث معهم والتأكيد على دورهم الفاعل في خدمة المجتمع وتطوره.

#التنمية الاجتماعية #جنين

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