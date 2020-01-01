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محافظ طوباس: 10 وفيات و413 حالة نشطة في المحافظة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طوباس: 10 وفيات و413 حالة نشطة في المحافظة



طوباس /سما/

قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي إن محافظة طوباس والأغوار الشمالية سجلت عشر وفيات بفيروس كورونا، منذ تفشي الفيروس فيها.

وأضاف العاصي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 413 حالة، منها 9 حالات في المستشفى، وثلاث في العناية المشددة ووضعها مستقر.

وفيما يخص المدارس، قال إن عدد الإصابات بين الطلبة وصل لـ69، فيما سجلت 49 إصابة بين الكادر التربوي.

ووصلت حالات الشفاء في المحافظة 975 حالة، وفقا لعاصي.

وأكد العاصي ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة فيما يخص الإغلاق، والتنقل بين المحافظات ومنع التجمعات.

#محافظ طوباس #فيروس كورونا

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