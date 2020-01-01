بسبب كورونا: ربع مليون أسرة إسرائيلية تتعرض لضائقة مالية

القدس المحتلة /سما/

أشار تقرير الفقر البديل لعام 2020 والذي نشرته منظمة "لاتيت"، الاربعاء، إلى أن قرابة نصف مليون أسرة جديدة في إسرائيل تعرضت لضائقة مالية في أعقاب أزمة كورونا.

وبحسب البيانات في التقرير، فإن 422 ألف أسرة جديدة تعاني من ضائقة مالية بعد وباء كورونا. وارتفعت نسبة العائلات التي تواجه ضائقة اقتصادية إلى 38.6% بسبب جائحة كورونا، بينما كانت هذه النسبة 24.1% قبل الجائحة، أي بزيادة 14.5% مئوية.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن "هذا التقرير قاس ومؤلم ومن أقسى التقارير التي قرأتها. ويظهر التقرير كيف أن أزمة كورونا تحولت من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية واجتماعية. وإلى جانب الأضرار الحقيقية اللاحقة بالطبقة الوسطى، يتضح أن السكان الأكثر تعرضا للمس يعانون بأصعب شكل خلال الأزمة الحالية".

وانضمت 268 ألف عائلة في إسرائيل إلى دائرة الفقر في أعقاب جائحة كورونا، وأشار التقرير إلى أن 23% فقط من العائلات قالت إن وضعها الاقتصادي جيد خلال فترة الجائحة، بينما كانت هذه النسبة 45% قبل الجائحة. وارتفعت نسبة العائلات التي تشكو من ضائقة اقتصادية بثلاثة أضعاف.

وأكد التقرير على تضرر الشرائح الاجتماعية الضعيفة بشكل كبير. ووفقا للمعطيات، فإن 62% من الذين يحصلون على مساعدات حكومية أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي تراجع بشكل كبير أو كبير جدا إثر الجائحة، فيما قال 55% من الذين يحصلون على مساعدات أنه ازداد حجم ديونهم خلال فترة الجائحة. وارتفعت الحاجة إلى الحصول على مساعدات حكومية بنسبة 70%، فيما 24% من السكان احتاجوا إلى مساعدات كهذه ولم يحصلوا عليها.