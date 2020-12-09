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إصابة 22 شخصا إثر حادث قطار في المنصورة بمصر .. فيديو

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 22 شخصا إثر حادث قطار في المنصورة بمصر .. فيديو



القاهرة/سما/

أصيب 22 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث انفصال عربة قطار في محطة المنصورة.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، إن الحادث وقع بسبب انفصال عربة قطار في محطة قطارات المنصورة.

وأشار مكي إلى أن الحادث أسفر عن اصطدام عربة القطار بالحاجز الخرساني.


وقال إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي.

وتبين تعدد الإصابات ما بين كسور وسحجات وجميعها متوسطة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث، وأظهر آثار الاصطدام على القطار الذي كان يقف في المحطة.

#مصر #المنصورة #حادثة قطار المنصورة

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