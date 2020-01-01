الحكومة الفلسطينية تكشف موعد صرف المستحقات المتبقية لموظفيها

رام الله /سما/

كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، اليوم الاربعاء، عن موعد صرف المستحقات المتبقية للموظفين.

وأوضح ملحم خلال مؤتمر صحفي، أن المستحقات المتبقية للموظفين، ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي.

في سياق منفصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، سلجنا قصة نجاح في المرحلة الأولى من الوباء، مشيرًا إلى أن حرص الحكومة على سلامة الناس والمجتمع كان وراء هذه الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية بتوجيهات الرئيس محمود عباس.

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله سيكتشف المشتاكون فيما بعد ان إجراءات الحكومة صحية بحتة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدارست مع لجنة الطورائ والمحافظين التخفيف من هذه الاجراءات.

وتابع "نحرص على المواءمة بين الاقتصاد والصحة"، مؤكدًا أن قرارات الحكومة الاخيرة أخذت بعين الاعتبار نسب الاصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.