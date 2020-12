رونالدو يعلق بعد الفوز على برشلونة...."لن يكون هناك ما نخشاه"

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على مضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال.

ونشر "الدون" بعد المباراة عبر حسابه على "تويتر"، صورة له مع زملائه في الفريق في غرفة خلع الملابس وعلق عليها قائلا: "من الرائع دائما العودة إلى إسبانيا وكتالونيا، من الصعب دائما اللعب في كامب نو (ملعب برشلونة) ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق. اليوم كنا فريق أبطال! عائلة حقيقية وقوية وموحدة! اللعب بهذه الطريقة، لن يكون هناك ما نخشاه حتى نهاية الموسم.. إلى الأمام".

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh