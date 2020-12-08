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رونالدو يعلق بعد الفوز على برشلونة...."لن يكون هناك ما نخشاه"

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يعلق بعد الفوز على برشلونة...."لن يكون هناك ما نخشاه"



سما

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على مضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال.

ونشر "الدون" بعد المباراة عبر حسابه على "تويتر"، صورة له مع زملائه في الفريق في غرفة خلع الملابس وعلق عليها قائلا: "من الرائع دائما العودة إلى إسبانيا وكتالونيا، من الصعب دائما اللعب في كامب نو (ملعب برشلونة) ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق. اليوم كنا فريق أبطال! عائلة حقيقية وقوية وموحدة! اللعب بهذه الطريقة، لن يكون هناك ما نخشاه حتى نهاية الموسم.. إلى الأمام".


وخطف النجمان، رونالدو وميسي، الأضواء في المباراة، لكن البرتغالي برز بشكل أكبر بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، وبهذا الفوز تأهل يوفنتوس إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السابعة، تاركا المرتبة الثانية لبرشلونة.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس الإيطالى #نادي برشلونة #كامب نو #برشلونة الاسباني #ليونيل ميسي

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