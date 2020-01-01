  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أردني يزف بشرى سارة إلى المواطنين بشأن كورونا

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أردني يزف بشرى سارة إلى المواطنين بشأن كورونا



الأردن /سما/

أعلن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، الدكتور بسام حجاوي، اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن جائحة كورونا.

وقال حجاوي، إن "انتشار فيروس كورونا وصل ذروته في الأردن، عندما سجلت المملكة أعلى عدد إصابات يومية عند 7933 حالة، بحسب ما يظهره المنحنى الوبائي"، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.


وأضاف أن الإصابات اليومية لا يمكن أن تعود إلى الارتفاع مجددا في هذه المرحلة، وأن اللجنة تنظر إلى الأرقام الأسبوعية وتحولها إلى معدلات.

وأشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، إلى أن أرقام الأسبوعين الماضيين تظهر انخفاضا في الإصابات.

وتابع "نحن لا نتوقع العودة إلى الصفر أو 100 أو 200 حالة في اليوم بهذه الموجة، لكننا إذا وصلنا إلى ألف حالة يوميا فذلك يعني أننا صححنا مسار الموجة، ونأمل أن لا تحدث موجات أخرى للفيروس".

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، علي العايد، قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة.

يذكر أن الأردن سجل أكثر من 240 ألف إصابة مؤكدة بكورونا و3056 وفاة، بينما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1689 بينهم 401 في العناية المركزة.

#الأردن #جائحة كورونا #بسام حجاوي #وكالة عمون #للجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

جريمة بشعة تهز مرج الحمام في الأردن .. حطموا وجهه بالبلطة (شاهد)

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

الأخبار الرئيسية

شاهد: حنان عشراوي تصدر بياناً توضيحا بشأن استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الحكومة الفلسطينية تكشف موعد صرف المستحقات المتبقية لموظفيها

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و1883 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1636 حالة

من بينهم "الجنود الذي اغتالوا أبو العطا".. كوخافي سيمنح هذه الوحدات بالجيش "وسام التقدير العملياتي"