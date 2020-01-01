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القبض على صاحب فيديو إلقاء الأموال على المواطنين في مصر... فيديو

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على صاحب فيديو إلقاء الأموال على المواطنين في مصر... فيديو



وكالات

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على أحد الأشخاص، قام بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين من شرفة منزله.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن مصدر أمني قوله، إن تحريات الشرطة أكدت أن الشخص الذي قام بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين، من شرفة منزله بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، له معلومات جنائية.

وأشارت تحريات الأمن إلى أن هذا الشخص قام بإلقاء الأموال بحثا عن الشهرة.


وبالقبض عليه عثرت الشرطة معه على مبلغ مالي محدود من ذات الفئات الصغيرة، وعلل ما فعله بقصد الشهرة,

وأضاف أنه كان فى طريقه لتوزيع المبلغ المالي المضبوط بحوزته بذات الطريقة.



كانت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تداولت مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص، يقوم بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين بالطريق العام، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر.

الرجل والذي يدعى صبري صدومة، هو مهندس بترول سابق، وأحد أثرياء منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وتسبب تصرفه في تجمع المئات أسفل منزله عصر اليوم الأحد، ما نتج عنه تعطل حركة المرور، لتتدخل الشرطة في النهاية لفض التجمع.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، يعرف صدومة بين جيرانه بالاحترام والذكاء الخارق، وهو متزوج ولديه ولدين، لكنه يعاني من مشاكل في القلب، بحسب ما أكده جاره ويدعى أحمد عبد العظيم.

وقال عبد العظيم إن هذه ليست أول مرة يقوم صدومة بإلقاء الأموال، بل الثالثة في 3 أشهر.

#مصر #القاء القبض #القاء مبالغ مالية #محافظة الجيزة #صبري صدومة

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