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الصين تطور حاسوباً أقوى بـ 10 مليارات مرة من حاسوب "غوغل"

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تطور حاسوباً أقوى بـ 10 مليارات مرة من حاسوب "غوغل"



وكالات

أعلنت شركة "غوغل"، في عام 2019، عن تطوير كمبيوتر كمومي يمكنه حساب كمية معلومات خلال 200 ثانية فقط، في حال كان على الكمبيوترات الخارقة الأخرى حساب نفس كمية المعلومات خلال 10 آلاف عام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين تطوير حاسوب كمومي أقوى بـ 10 مليارات مرة من حاسوب "غوغل".


ووفقًا لمجموعة بحثية صينية متخصصة في الحوسبة الكمومية، فإن حاسوبها يمكن أن يحسب عمليات معقدة أسرع بمئة تريليون مرة من أقوى كمبيوتر عملاق موجود حاليا. في الوقت نفسه، يزعم العلماء أن الحاسوب الصيني الجديد أسرع بعشرة مليارات مرة من قدرات الكمبيوتر الكمومي لشركة "غوغل".

وطور الباحثون الصينيون نموذجا أوليا يستطيع اكتشاف ما يصل إلى 76 فوتونا باستخدام تقنية جمع عينات بوزون بطريقة جاوس (وهي خوارزمية محاكة تقيليدية، في توفير طريقة عالية الكفاء لتحقيق تسارع حوسبي كمي في إيجاد حلول لبعض المهام المحددة جيدا)، وفق مجلة "phys" العلمية.

جدير بالذكر أنه يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للحوسبة الكمومية في الصين، فقد بدأت الحكومة في بناء المختبر الوطني للمعلومات الكمية الذي يقدر سعره السوقي بحو 10 مليارات دولار.

#الصين #شركة غوغل #كمبيوتر كمومي

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