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البكري: 247 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا في الخليل منذ بدء الجائحة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري: 247 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا في الخليل منذ بدء الجائحة



الخليل /سما/

قال محافظ الخليل جبرين البكري إن مجمل حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الجائحة 247 حالة، والإصابات 23039، وحالات الشفاء 20692، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 2100.

وأكد المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المحافظة بمدينة الخليل اليوم الأربعاء، للحديث حول الحالة الوبائية، التزامها بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، حيث تم توفير متطلبات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، مبينا أن لدى مستشفيات المحافظة 53 جهاز تنفس اصطناعي للحالات الحرجة، و50 جهاز للحالات المتوسطة.

وأهاب بكافة المواطنين والمؤسسات التعاون مع اللجان الصحية والمؤسسة الأمنية لمحاصرة الوباء، والالتزام بقرار الحكومة، مع التأكيد على أن الدورة الاقتصادية ستستمر في العمل ضمن البرتوكولات الصحية المعمول بها.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة طلبات وتحفظات أصحاب المحلات والمؤسسات التي سيشملها الإغلاق.

#محافظ الخليل #جبرين البكري #فيروس كورونا

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