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الاقتصاد بغزة تنظم 82 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تنظم 82 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق



غزة /سما/

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 82 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، اليوم الأ{بعاء، إنه تم تنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن قسم  مديرية المعادن الثمينة نظم 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة رفح.

 فيما نظمت دائرة التنمية الصناعية جولات على المصانع ومعامل المنظفات لمتابعة عملها في محافظة رفح.

 في حين نظم  قسم الصناعات التحويلية  جولات على عدد من المصانع في محافظة غزة.

#غزة #وزارة الاقتصاد #فيروس كورونا

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