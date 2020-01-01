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الولايات المتحدة تسجل 2500 وفاة و215 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تسجل 2500 وفاة و215 ألف إصابة بكورونا خلال يوم



وكالات

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 2.5 ألف وفاة و215 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد ارتفعت خلال يوم أمس الثلاثاء بواقع 2534 حالة وفاة و215586 إصابة، مقابل أكثر من 1.4 ألف وفاة و194 ألف إصابة في اليوم السابق.

وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، 15 مليونا و172605 إصابات مؤكدة بالعدوى، منها 286338 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وشهدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ارتفاعا يوميا غير مسبوق بأكثر من 227 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

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