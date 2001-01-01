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البرهان يصدر قرار جمهوري بشأن دخول السوريين الى البلاد

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان يصدر قرار جمهوري بشأن دخول السوريين الى البلاد



وكالات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا جمهوريا يلزم السوريين باستخراج تأشيرة دخول للسودان.

وألغى البرهان بحسب منشور صادر عن مجلس السيادة اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا سابقا كان قد أصدره الرئيس المخلوع عمر البشير، في العام 2001.

ووجه وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس دفع الله، في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية بوضع القرار الجديد موضع التنفيذ.

ووفقا لموقع "Passport Index" المتخصص بدراسة قوة جوازات السفر حول العالم، فإن السودان كان من الدول التي يمكن للسوريين دخولها بدون فيزا.

#عبد الفتاح البرهان #السودان #السوريين #تأشيرة دخول السودان #عرم البشير #دخول السوريين

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