  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يُخطر بهدم مساكن وغرف زراعية وآبار جنوب الخليل

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُخطر بهدم مساكن وغرف زراعية وآبار جنوب الخليل



الخليل /سما/

شنت سلطات الاحتلال، اليوم الاربعاء، حملة اخطارات بالهدم ووقف العمل شملت 6 مساكن و4 غرف زراعية وبئري مياه للشرب في منطقة "الجوايا" المتاخمة لمستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وقال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور:" المساكن والغرف الزراعية وبئري المياه، تعود ملكيتها لعائلتي النواجعة والشواهين، وتم تسليم هذه الاخطارات بحجة عدم الترخيص، و قربها من الشارع الالتفافي، ومستوطنات شرق يطا".

وأشار العمور، الى قيام سلطات الاحتلال مؤخراً باخطار وهدم عشرات المساكن وآبار المياه في مسافر يطا، وهذا يأتي ضمن سياسة الاحتلال للتضييق على المواطنين واجبارهم على الرحيل عن اراضيهم لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية، وهذه سياسة التهجير الصامت الممارسة في مسافر يطا منذ سنوات".

#سلطات الاحتلال #هدم منازل #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

جريمة بشعة تهز مرج الحمام في الأردن .. حطموا وجهه بالبلطة (شاهد)

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و1883 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1636 حالة

من بينهم "الجنود الذي اغتالوا أبو العطا".. كوخافي سيمنح هذه الوحدات بالجيش "وسام التقدير العملياتي"

غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟