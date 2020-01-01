الاحتلال يُخطر بهدم مساكن وغرف زراعية وآبار جنوب الخليل

الخليل /سما/

شنت سلطات الاحتلال، اليوم الاربعاء، حملة اخطارات بالهدم ووقف العمل شملت 6 مساكن و4 غرف زراعية وبئري مياه للشرب في منطقة "الجوايا" المتاخمة لمستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وقال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور:" المساكن والغرف الزراعية وبئري المياه، تعود ملكيتها لعائلتي النواجعة والشواهين، وتم تسليم هذه الاخطارات بحجة عدم الترخيص، و قربها من الشارع الالتفافي، ومستوطنات شرق يطا".

وأشار العمور، الى قيام سلطات الاحتلال مؤخراً باخطار وهدم عشرات المساكن وآبار المياه في مسافر يطا، وهذا يأتي ضمن سياسة الاحتلال للتضييق على المواطنين واجبارهم على الرحيل عن اراضيهم لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية، وهذه سياسة التهجير الصامت الممارسة في مسافر يطا منذ سنوات".