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الضابطة الجمركية تكرم إبراهيم ملحم وغسان نمر تقديراً لجهودهم وعطائهم

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تكرم إبراهيم ملحم وغسان نمر تقديراً لجهودهم وعطائهم



رام الله /سما/

ممثلةً عن اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية ، كرمت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالجهاز، الناطق بإسم الحكومة أ. إبراهيم ملحم ، والناطق بإسم وزارة الداخلية  العميد/ د. غسان نمر ، اليوم الأربعاء، تقديراً على جهودهم المميزة وخاصة في إيصال الرسالة الاعلامية لأبناء شعبنا الفلسطيني .

وأكد الناطق بإسم الحكومة أ. ابراهيم ملحم على اهمية الجهد الكبير الذي يقوم به الجهاز لحماية الاسواق الفلسطينية من البضائع الغير قانونية وبضائع المستوطنات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي. 

وأشاد بالنقلة النوعية والتطور المستمر في أداء الجهاز منذ تولي سيادة اللواء/ اياد بركات قيادة الجهاز. 

وبدوره أثنى الناطق بإسم وزارة الداخلية العميد/ د. غسان نمر على الدور المميز لجهاز الضابطة الجمركية وحجم العمل الدؤوب الذي يقوم به الجهاز في حماية الإقتصاد الوطني، من خلال الدور التكاملي مع المؤسسة الأمنية، الأمر الذي أدى لتحقيق الأمن الغذائي والصحي للمواطن الفلسطيني وحماية المنتج المحلي.

#الضابطة الجمركية #ابراهيم ملحم #غسان نمر #وزارة الداخلية

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