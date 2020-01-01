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القضاء بغزة يعلن عن استقبال قضايا جديدة بالمحاكم النظامية وعودة عدد من الخدمات

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء بغزة يعلن عن استقبال قضايا جديدة بالمحاكم النظامية وعودة عدد من الخدمات



غزة / سما /

صرَّح النَّاطق الإِعلامي باسم السُّلطة القضائية المُستشار إيهاب عرفات أنَّ المجلس الأعلى للقضاء قرر عودة عدد من الخدمات القضائية في ظلِّ الخطة التدريجية لانتظام العمل أمام المحاكم النِّظامية أهمها فتح قضايا جديدة من خلال مراعاة الحالة الوبائية التي أفرزتها الجائحة ( الكورونا) واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والصِّحية.

وأشار المستشار إيهاب عرفات بأن القرار جاء خلال اجتماع  المجلس الأعلى للقضاء الدَّوري  بجلسته العادية رقم(7 + 8 /2020) أمس الثلاثاء في ديوان رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر تقنية التَّواصل عن بُعد( zoom meeting).

وأضاف المستشار عرفات أنَّ المجلس الأعلى للقضاء ناقش جُملةً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله أهمُّها التعديلات للحركة القضائية على ضوء التَّرقيات الأخيرة للسَّادة القُضاة التي تمَّ إنجازها بناءً على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم ( 8 / 2019) والتي تم المصادقة عليها حسب الأصول القانونية المتَّبعة .

وأفاد الناطق الإعلامي بأن الغاية من التعديل على الحركة القضائية هي تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء آلية الانتداب على مراحل باعتبارها استثناء على حالة الاستقرار الوظيفي المفترضة لا سيما أنَّ المحاكم باختلاف درجاتها تتطلب استقرارًا على صعيد العمل القضائي ولإحداث توازن بين عدد القضايا الواردة المُطَّردة في بعض المحاكم ونقص عدد القضاة فيها بما يضمن سير العملية القضائية بشكل ناجز وفعَّال وسريع.

وأكد المستشار عرفات أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بوضع تصوُّر للعمل في محكمتي الاستئناف والعليا ومعالجة حالة النقص في الكادر القضائي ومناقشته مع الجهة الحكومية في المرحلة المقبلة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأشار الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية أن المجلس الأعلى للقضاء في إطار النهوض بالسلطة القضائية أقر تنفيذ مسابقة لتعيين قضاة في محاكم البداية وفقاً للمقترح المقدم للمجلس وسيتم الإعلان عن موعد وشروط المسابقة في وقت لاحق .

كما وناقش المجلس المجمع العدلي لمحافظة رفح وتشكيل لجنة متابعة بالخصوص في سبيل التيسير على أهالي محافظة رفح اللجوء إلى القضاء وسرعة إجراءات التقاضي.

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