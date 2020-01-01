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بلدية غزة تشرع بتأهيل شبكات المياه في حي الصبرة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شرعت بلدية غزة بتأهيل شبكات المياه في حي الصبرة وسط المدينة، ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية وتحسين واقع خطوط المياه والصرف الصحي.

وذكرت دائرة الإشراف على المشاريع في البلدية، في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن مشروع تأهيل شبكات المياه بحي الصبرة، البالغ تكلفته الإجمالية نحو 105 آلاف يورو، يهدف إلى معالجة مشكلة صعوبة وصول المياه إلى منازل المواطنين في المنطقة المذكورة بسبب قدم واهتراء الشبكة.

وأضافت الدائرة أن أعمال المشروع تشمل استبدال الخطوط القديمة والمهترئة بأخرى جديدة من نوع (upvc) بقطر 4 انش، وبطول 5 آلاف متر تقريبًا، إضافة إلى وضع محابس جديدة، لزيادة التحكم في توزيع المياه بما يضمن عدالة في التوزيع.

وبينت أن هذا المشروع سيخدم سكان مناطق متفرق في المدينة، وهي: الصبرة والبلاخية في مخيم الشاطئ للاجئين والمنطقة الشرقية، موضحة أن تنفيذ المشروع الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية سيستغرق 75 يومًا.

وشرعت بلدية غزة مؤخرًا بتنفيذ جملة من المشاريع التطويرية في مدينة غزة، كتطوير شارع السدرة والصحابة في حي الدرج، وصيانة الأرصفة وحجر الجبهة في شارع عمر المختار وبعض المناطق في شارع الوحدة وإجراء صيانة وتطوير لعدة شوارع ومفترقات رئيسة في المدينة.

#بلدية غزة #حي الصبرة #شبكات المياه #تأهيل

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