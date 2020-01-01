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"سوق رأس المال" تعدل نظام الإفصاح في البورصة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سوق رأس المال" تعدل نظام الإفصاح في البورصة



رام الله / سما /

قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، اليوم الأربعاء، تعديل نظام الإفصاح في بورصة فلسطين، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، استنادا إلى معلومات أكثر دقة وشفافية.

وينص القرار على إلزام الشركات المدرجة بمراجعة إفصاحها للربعين الأول والثالث من قبل المدقق الخارجي، وإلزامية استخدام الإفصاح الإلكتروني عند قيام الشركة بالإفصاح المالي والمعلوماتي، بالإضافة الى الافصاح باللغتين العربية والانجليزية، وفق النموذج الذي تعتمده البورصة بهذا الشأن.

وتضمن القرار ضرورة تفعيل زاوية خاصة للتواصل مع جمهور المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني لدى كل شركة.

ووفقا للقرار يتوجب على الشركات التي تتجاوز خسائرها التراكمية أعلى من 20% من رأس المال إرفاق تحليل تفصيلي لتلك الخسائر ومقدارها، ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، وتاريخها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.

ويمنح القرار البورصة صلاحية إضافة علامات مميزة بجانب اسم الشركة على شاشة التداول أمام جمهور المستثمرين تفيد بنسبة الخسائر المتراكمة للشركة.

ويشير اللون الأصفر إلى أن الشركة بلغت خسائرها التراكمية من رأس المال ما بين 20% الى 50%، في حين يشير اللون الاحمر الى الشركات التي تجاوزت خسائرها التراكمية 50% من رأس مالها.

#هيئة سوق رأس المال #البورصة #الإفصاح #بورصة فلسطين

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