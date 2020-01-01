فلسطين تشارك في فعاليات إطلاق شبكات المدارس والنوادي والكراسي المنتسبة لـ "الألكسو"

رام الله / سما /

شاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، في فعاليات إطلاق شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية، المنتسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

واعتبر مدير عام الألكسو محمد ولد أعمر، أنه بفضل هذه الشبكات الثلاث، ستوسع المنظمة العربية، نطاق ومساحة مجالات مساهمتها في ميادين التربية والثقافة والعلوم، لتشمل المدارس والنوادي والجامعات، الأمر الذي يمكنها من تعميم ونشر رسالتها على نطاق أوسع، ويضمن تجسيد أهدافها في الميدان.

وأوضح أنه "بتضافر جهودنا جميعا من خلال شبكات الألكسو الثلاث، سنستطيع تحقيق عدد من الغايات الهامة".

من جانبه، أشار أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، إلى أننا نتطلع لحضور ومشاركة بارزة بإطار هذه الشبكات في "الألكسو"، ليعكس النشاط والحضور الفلسطيني للمؤسسات التعليمية والشبابية، ونقل وتبادل الخبرات، في إطار ما توفره هذه الشبكات من فرص وأنشطة وبرامج.

وأوضح أن هذه الشبكات تهدف لتنفيذ أنشطة تؤدي لتحقيق أهداف المنظمة التربوية والتعليمية والثقافية في الدول الأعضاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتطوير مناهج واستراتيجيات ومواد تعليمية تعمل على رفع كفاءة المعلمين والمدربين والتربويين، والترويج والتعريف برسالة المنظمة ومبادئها وبرامجها، والمساهمة في تنفيذها، إضافة لنشر رسالة التفاهم والتعاون عن طريق تنظيم اللقاءات والنقاشات مع الآخرين لتحصيل الدعم المتبادل، وصولا لتعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات والتوعية بحقوق الإنسان، وبالإضافة لعدد كبير من الأهداف الخاصة والفرعية لكل مجال عمل من المجالات المذكورة.