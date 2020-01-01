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مواعيد مباريات اليوم .. موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد مباريات اليوم .. موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ



مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، أبرزها مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ، وانتر ميلان ضد شاختار دونيتسك.

وذكرت أن موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، 11 وفق وقت مكة المكرمة والدوحة، 12 في الإمارات وسلطنة عمان.

وتبث مباراة النادي الملكي والفريق الألماني في الأبطال اليوم من ملعب (الفريدو دي ستيفانو) على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة انتر ميلان وشاختار دونيتسك: الساعة 10 بتوقيت فلسطين ومصر، 11 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة أياكس أمستردام وأتلانتا: الساعة 07:55 بتوقيت القاهرة والقدس، 08:55 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير: الساعة 07:55 بتوقيت مصر وفلسطين، 08:55 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو: 11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 10 بتوقيت القدس والقاهرة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريد بول سالزبورغ: الساعة 10 بتوقيت مصر وفلسطين، 11 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة ليفربول وميتييلاند الدنماركي: الساعة 08:55 بتوقيت مكة المكرمة، 07:55 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومارسيليا الفرنسي: الساعة 10 بتوقيت سوريا وفلسطين ومصر، 11 بتوقيت الكويت والسعودية.

موعد مباراة أولومبياكوس اليوناني ضد بورتو البرتغالي: الساعة 10 بتوقيت مصر وفلسطين، 11 وفق وقت السعودية والعراق.

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