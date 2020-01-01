  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و1883 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1636 حالة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و1883 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1636 حالة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 23 وفاة، و1883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1636 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، انه تم تسجيل حالات الوفاة في المحافظات على النحو التالي: جنين (5)، نابلس (2)، طولكرم (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (٢)، سلفيت (١)، قطاع غزة (7).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (215)، جنين (128)، نابلس (261)، طولكرم (108)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (40)، قلقيلية (61)، طوباس (31)، بيت لحم (131)، ضواحي القدس (54)، أريحا والأغوار (7)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6672 فحصا.

وتابعت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (335) جنين (179)، طولكرم (88)، رام الله والبيرة (168)، سلفيت (17)، قلقيلية (60)، طوباس (48)، قطاع غزة (517).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

جريمة بشعة تهز مرج الحمام في الأردن .. حطموا وجهه بالبلطة (شاهد)

"حرب الشمال والسيناريوهات المتوقعة".. تقرير أمني اسرائيلي يكشف التحدّي الأكبر أمام اسرائيل!

الأخبار الرئيسية

من بينهم "الجنود الذي اغتالوا أبو العطا".. كوخافي سيمنح هذه الوحدات بالجيش "وسام التقدير العملياتي"

غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

المنطقة العازلة

ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟