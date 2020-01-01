وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و1883 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1636 حالة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 23 وفاة، و1883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1636 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، انه تم تسجيل حالات الوفاة في المحافظات على النحو التالي: جنين (5)، نابلس (2)، طولكرم (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (٢)، سلفيت (١)، قطاع غزة (7).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (215)، جنين (128)، نابلس (261)، طولكرم (108)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (40)، قلقيلية (61)، طوباس (31)، بيت لحم (131)، ضواحي القدس (54)، أريحا والأغوار (7)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6672 فحصا.

وتابعت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (335) جنين (179)، طولكرم (88)، رام الله والبيرة (168)، سلفيت (17)، قلقيلية (60)، طوباس (48)، قطاع غزة (517).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.