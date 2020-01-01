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صاحب فيديو إلقاء أموال على المواطنين في الشارع يكشف سبب فعلته

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاحب فيديو إلقاء أموال على المواطنين في الشارع يكشف سبب فعلته



وكالات / سما /

قال صاحب فيديو إلقاء الأموال من الشرفة في مصر صبري عبد العزيز، إنه قرر اعتماد هذه الطريقة بعدما شاهد اللقطة في أحد الأفلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مساء الاثنين، أنه يلقي الأموال دون معرفة المتلقين لها.

وأشار إلى أنه رجل متزوج ولديه سبعة أبناء، معلقا عن تعامله معهم بعد إلقاء الأموال من الشرفة للأشخاص العابرين: "بيغيروا جدا وأنا براضيهم".

ونفى مطالبته المواطنين الدعاء له بعد إلقاء الأموال مستخدما جملة "ادعوا لعمكم صبري"، متابعا: "والله ما قولتها، ممكن قلت ادعوا لعبدالعزيز والدي، وهكرر اللي بعمله تاني وسأتوجه لجمعية خيرية من أجل التبرع".

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد المهندس السابق صبري صدومة، وهو يقف بشرفة منزله بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة ويلقي الأموال على المارة.

#صبري صدومة #مصر

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