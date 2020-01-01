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عشرات الاصابات في صفوف أهالي الجولان خلال دفاعهم عن اراضيهم

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاصابات في صفوف أهالي الجولان خلال دفاعهم عن اراضيهم



القدس المحتلة / سما /

أصيب العشرات من أهالي الجولان السوري المحتل صباح اليوم الأربعاء، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت الشرطة الاسرائيلية 8 خلال دفاعهم عنأ اراضيهم.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموععلى أهالي الجولان السوري المحتجين على بدء المشروع الإسرائيلي (طوربينات) لاستغلال طاقة الرياح على أراضي المزارعين، ومنع أصحاب الأراضي من التوجه إلى أراضيهم، فيما اعتقلت 8 في الأراضي الزراعية.

وأعلن أهالي الجولان السوري إضرابا عاما شمل كافة المرافق الحياتية والمدارس.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية في اليومين الأخيرين، عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تعتزم نصب الطوربينات فيها.

واحتشد عدد من الأهالي على الطرقات المودية إلى الأراضي الزراعية في مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، لمنع القوات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم.

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