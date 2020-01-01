من بينهم "الجنود الذي اغتالوا أبو العطا".. كوخافي سيمنح هذه الوحدات بالجيش "وسام التقدير العملياتي"

القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي منح "وسام التقدير العملياتي" لعدد من الوحدات بالجيش الذي نفذوا مهمات ذات أهمية عليا في تعزيز الجيش.



هذا العام، للمرة الأولى، قرر رئيس الأركان أن يمنح هذا الوسام في مراسم احتفالية، والتي ستقام من الآن فصاعدا كل عام.



وأوضحت القناة السابعة العبرية، أن اختيار الوحدات تم من خلال لجنة، حضرها ممثلين عن شعبة العمليات، وسلاح الجو، وشعبة التخطيط، وقيادة العمق وشعبة الاستخبارات، اللجنة فحصت 50 من المرشحين الذين تقدموا من كل مكونات الجيش، وقدمت توصياتها لاعتمادها من قبل رئيس شعبة العمليات وقائد الأركان.



وسيقام حفل تسليم الوسام وشهادات التقدير في 21 ديسمبر 2020



قائمة من سيحصلون على وسام التقدير العملياتي من قائد الأركان:

· أسطول الغواصات في سلاح البحرية تقديرا على عشرات العمليات المختلفة، التي تطلبت تغيير وتجديد في إدراك تنشيط واستخدام طرق عمل مبتكرة.



· عملية " الحزام الأسود" ( القيادة الجنوبية، سلاح الجو، شعبة الاستخبارات، الشاباك) تقديرا على التخطيط المسبق والدقيق، متعدد الأذرع والهيئات، لحظة بداية العملية، والتي شملت اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.



· عملية سرية مشتركة ( شعبة الاستخبارات والموساد) تقديرًا على إنجاز عملياتي كبير في المعركة ضد الصواريخ الدقيقة.



· عملية في إطار أمن المعلومات ( شعبة الاستخبارات، سلاح الجو، الموساد) تقديرا على التعاون بين الأذرع والهيئات وتنفيذ عملية جمع معلومات استخبارية والتي أدت إلى عملية ناجحة.



· التنظيم والرد العملياتي على التهديد التحت أرضي ( وحدة يهلوم، فرقة غزة) تقديرا على التعاون الناجح بين الوحدات والذي أدى إلى نشاطات عملياتية كثيرة والإنجازات العملياتية ذات الأهمية والفعالية في المجال التحت أرضي.



· كتيبة الجمع 636 (قيادة المركز) تقديرا على نشاطات الكتيبة خلال عام 2020 والتي منعت 250 عملية والانتهاء من التحقيقات في الكثير من العمليات، في مقابل منع 75 عملية خلال العامين السابقين.



· كتيبة 74 اللواء 188 (القيادة الشمالية)، تقديرا لها على إبراز قدرات عملياتية مميزة خلال الخدمة على جبهة غزة، الكتيبة طورت تقنيات قتال مبتكرة لمهاجمة الأهداف البحرية.



· شيطط 13 (سلاح البحرية) تقديرا على سلسلة من عمليات الاختراق في بيئات متغيرة وصعبة



مهندس في قيادة الضباط المهندسين الرئيسية، عقيد "د" (ذراع البر) تقديرا على إيجاد حلول سريعة في الاحتياجات العملياتية الخاصة بالتحديات التحت أرضية.



الحاصلين على شهادات التقدير الخاصة من رئيس الأركان:

مقاتلو الدفاع الجوي، رقيب أول ديفد سيمسا ورقيب أول نوعا خميلفسكي (سلاح الجو).