  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير معزوز بشارات يواجه أوضاعا صحية سيئة والاحتلال لا يكترث لعلاجه

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير معزوز راضي بشارات (45 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، يواجه أوضاعا صحية سيئة للغاية، وهو محكوم بالسجن المؤبد و35 عاما. 

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان الأسير بشارات يقبع حاليا في معتقل "ريمون"، ويعاني من صداع مزمن والتهابات في الأذن الوسطى، تسبب له الإغماء في كثير من الأحيان، وهو بحاجة لعرضه على طبيب متخصص لتشخيص حالته، لكن إدارة المعتقل تماطل في تحويله وتكتفي بإعطائه مسكنات دون علاج. 

وأضافت أن الأسير بشارات يعاني من آلام حادة في الظهر، ولا يستطيع المشي لأكثر من 5 دقائق متواصلة، نتيجة لما تعرض من ضرب مبرح واعتداءات أثناء استجوابه، ما أدى إلى إصابته بفتق بالعمود الفقري، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية، كما يشتكي من مشاكل بالأسنان.  

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير بشارات لم يكن يعاني قبل اعتقاله عام 2003 من أية مشاكل صحية، لكن حالته تدهورت بسبب التحقيق القاسي الذي تعرض له.

#الاحتلال #معزوز بشارات #طوباس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2020

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

الأخبار الرئيسية

من بينهم "الجنود الذي اغتالوا أبو العطا".. كوخافي سيمنح هذه الوحدات بالجيش "وسام التقدير العملياتي"

غزة : كوادر فتحاوية تتظاهر مطالبة الرئيس عباس بالمساواة و انصافها ماليا

الصحة بغزة : 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 517 حالة

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم